08:10 10.01.2017 | Происшествия | Новости
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В Колумбии из-за обрушения подвесного моста погибли 11 человек

В колумбийской провинции Мета в результате обрушения подвесного деревянного моста погибли 11 человек, в том числе трое детей.
 

В Колумбии из-за обрушения подвесного моста погибли 11 человек

Об этом сообщает издание El Tiempo.

Как отмечается, во время происшествия на мосту находились около 30 человек. Конструкция располагалась в природном заповеднике Буэнависта в деревне Эль-Кармен.

"Мост служил средством для связи жителей разных районов, однако после того, как в заповедник начали приезжать туристы, он стал популярным местом среди приезжих", - говорится в сообщении.

Кроме того, в июле об опасности предупреждал глава Совета сообщества Эль-Кармен Мигель Каро. По его словам, деревянные подвесные мосты не были рассчитаны на большое количество людей, к тому же доски и веревки, составляющие их конструкцию, сгнили.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", на Донетчине восстановили разрушенный мост. 


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