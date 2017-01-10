В Киеве на мосту Патона столкнулись три машины, пострадали два чловека - ФОТО

Тут столкнулись сразу три автомобиля. В результате аварии, по предварительным данным, пострадали два человека.

Как сообщают очевидцы, на мосту "лоб в лоб столкнулись "BMW" и "Skoda". От сильного удара у последней иномарки вырвало двигатель, после чего она вылетела на встречную полосу и столкнулась с "Lanos".

Скорая помощь увезла в больницу водителей легковушек, которые столкнулись. В то же время очевидцы утверждают, что в данный момент на мосту Патона образовались пробки. Движение транспорта тут затруднено, поскольку полиция выясняет обстоятельства аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на вторник, 10 января, на дороге Ромны-Пирятин микроавтобус "Mersedes-Benz" столкнулся с "ВАЗ-2170". В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека. Как сообщает пресс-служба Управления безопасности дорожного движения, авария произошла на 216 километре автодороги Ромны - Пирятин.