20:56 10.01.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Алабаме неизвестный в банке захватил заложников в банке

В городе Таскалуса, штат Алабама неизвестный во вторник, 10 января, захватил заложников в банке Alabama Credit Union.

В Алабаме неизвестный в банке захватил заложников в банке

Количество захваченных людей на данный момент неизвестно. Вместе с тем, CBS сообщает, что на данный момент кампус университета Алабамы перекрыт в связи с ситуацией с заложниками.

По словам лейтенанта полиции Тины Ричардсон, вооруженный мужчина удерживает заложников в банке.

По мнению полиции, скорее всего, нападавший действовал в одиночку и его целью было ограбления банка. В настоящее время полиция пытается выйти на связь с подозреваемым.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в центре Афин вооруженный мужчина совершил нападение на полицейский спецназ, в результате чего один правоохранитель был ранен. Нападение было совершено, когда сотрудники полиции заступили на дежурство.


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