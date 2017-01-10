В Алабаме неизвестный в банке захватил заложников в банке

В городе Таскалуса, штат Алабама неизвестный во вторник, 10 января, захватил заложников в банке Alabama Credit Union.
Количество захваченных людей на данный момент неизвестно. Вместе с тем, CBS сообщает, что на данный момент кампус университета Алабамы перекрыт в связи с ситуацией с заложниками.
По словам лейтенанта полиции Тины Ричардсон, вооруженный мужчина удерживает заложников в банке.
По мнению полиции, скорее всего, нападавший действовал в одиночку и его целью было ограбления банка. В настоящее время полиция пытается выйти на связь с подозреваемым.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в центре Афин вооруженный мужчина совершил нападение на полицейский спецназ, в результате чего один правоохранитель был ранен. Нападение было совершено, когда сотрудники полиции заступили на дежурство.