Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как отмечается, боевые самолеты из РФ не включают опознавательные сигналы, редко отвечают в эфире и практически не меняют свой курс.

Уклоняться от столкновений приходится американским военным, рассказал командир 380-го авиаполка Чарльз Коркоран.

"Мы не знаем, что они видят или не видят, и мы не ходим, чтобы они врезались в кого-нибудь из нас", - добавил он.

Согласно словам другого летчика, однажды самолет российских ВКС оказался на расстоянии нескольких сотен футов от американского истребителя. Он также отметил, что пилот РФ даже не подозревал об этом.

Кроме того, в 2015 году Вашингтон и Москва заключили соглашение об обеспечении безопасности полетов над Сирией для самолетов российской авиации и коалиции, чтобы предотвратить потенциально аварийные ситуации. В свою очередь, в Пентагоне настаивают на повышении уровня коммуникации и координации между вооруженными силами двух стран.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее российские наемники и боевики сорвали первый день, объявленного в ночь на воскресенье, 25 декабря, прекращение огня.