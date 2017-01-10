Полиция задержала мужчину, которых захватил заложников в Алабаме

Как сообщает Fox News, к счастью, в результате происшествия никто не пострадал. При этом в полиции отметили, что это было не ограбление, но захватчик был вооружен.

На данный момент все восемь заложников освобождены и находятся в безопасности, - заверили в полиции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Таскалуса, штат Алабама неизвестный во вторник, 10 января, захватил заложников в банке Alabama Credit Union. Количество захваченных людей на тот момент было неизвестно.

Вместе с тем, CBS сообщает, что на данный момент кампус университета Алабамы перекрыт в связи с ситуацией с заложниками.