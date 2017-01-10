Под Полтавой микроавтобус врезался в легковушку, два человека погибли

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека. Как сообщает пресс-служба Управления безопасности дорожного движения, авария произошла на 216 километре автодороги Ромны - Пирятин в Чернухинском районе.

От сильного удара пассажиры легкового автомобиля, жительница Киевской области и житель Полтавской области погибли на месте. Женщине было 34 года, мужчине - 24.

Вместе с тем водитель легковушки и годовалый ребенок получили травмы и скорая помощь увезла их в больницу. Водитель и пассажиры микроавтобуса не пострадали.

В то же время в полиции предполагают, что водитель "ВАЗ" выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение. Полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Хмельницкой области произошло ДТП, погибли два человека. Автомобиль слетел в кювет, столкнулся с деревом и загорелся.