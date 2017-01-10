13:11 10.01.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Ровенщине трое крестьян отморозили себе конечности

Трое селян девятого января былигоспитализированы в Ровенской области.

На Ровенщине трое крестьян отморозили себе конечности

Причина госпитализации людей - переохлаждение рук. Об этом рассказали в пресс-службе управления ГСЧС в Ровенской области.

Все трое пострадавших на данный момент пребывают в травматологических отделениях райбольниц. В частности, обе кисти рук себе отморозил 48-летний Виталий - из с. Вербень Демидовского района. Кроме того – также 50-летний житель Валерий из с. Новомильск Здолбунивского района ровенщины доставлен в больницу с обморожением пальцев. 13-летний Павел из с. Малая Клецка Корецкого района отморозил пальцы тоже.

Как сообщал УРА-Информ, во Львовской области по причине переохлаждения умерли четыре человека.


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