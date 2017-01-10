09:15 10.01.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Ровно в магазине произошел взрыв, погиб мужчина

В ночь на вторник, 10 января, в Ровно прогремел взрыв.

В Ровно в магазине произошел взрыв, погиб мужчина

Взорвался один из магазинов города. В результате инцидента погиб мужчина.

Как сообщают местные СМИ, магазин находился в жилом доме в подвальном помещении. Полиция предполагает, что тут взорвалась граната.

При этом на место происшествия правоохранители обнаружили тело мужчины без признаков жизни с характерными для взрыва гранаты повреждениями. Сейчас полицейские опрашивают местных жителей и выясняют детали инцидента.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера в Сумах прогремел взрыв в жилом доме. В одной из квартир взорвался газ. В результате инцидента пострадал 25-ти летний хозяин квартиры.


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