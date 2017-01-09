Во Франции автобус слетел в кювет, четыре человека погибли

В результате дорожно-транспортного происшествия четыре человека погибли. По предварительным данным около 30 получили травмы.

Как сообщает Euronews, авария произошла в префектуре Сона и Луара на трассе, которую местные жители называют "дорогой смерти" из-за большого количество несчастных случаев, происходящих на ней.

Как отмечается, автобус, который вез группу португальцев, вынесло с дороги в кювет.

По предварительным данным, причиной ДТП могла стать гололедица.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Хмельницкой области в ночь на воскресенье, 8 января, автомобиль слетел в кювет и загорелся.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека. Как сообщает сектор коммуникации полиции Хмельницкой области, авария произошла недалеко от села Погорельцы.

26-летний парень и 20-летняя девушка около двух часов ночи выехали от родственников, где праздновали Рождество, но домой так и не добрались. Их машина, по неизвестным пока причинам, слетела в кювет, столкнулась с деревом и загорелся.