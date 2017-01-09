В Сумах в жилом доме прогремел взрыв, пострадал один человек - ФОТО

В одной из квартир взорвался газ. В результате инцидента пострадал 25-ти летний хозяин квартиры.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, происшествие произошло около девяти часов утра на улице Лушпы в однокомнатной квартире на первом этаже. После взрыва квартира загорелась. Спасателям удалось спасти молодого человека и еще шестерых эвакуировать.

Скорая помощь увезла пострадавшего в реанимационное отделение Сумской областной клинической больницы. Остальные пострадавшие после оказания медицинской помощи от госпитализации отказалась.

Вместе с тем, взрывной волной были разрушены межкомнатные перегородки квартиры, межквартирные перегородки, выбиты двери в двух квартирах, в тамбурах на первом этаже, выбиты стекла окон на первом этаже подъезда, повреждены окна подъезда до четвертого этажа.

В то же время в ГосЧС предполагают, что в квартире произошел взрыв бытового газа. Причина - выясняется.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на воскресенье, 8 января, в Одессе в частном одноэтажном доме прогремел взрыв. В результате инцидента погибли двое человек.