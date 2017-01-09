В Крыму стая лебедей примерзла к озеру

Об этом сообщили волонтеры евпаторийского фонда помощи бездомным животным, передает "Новости Крыма".

"Вода у берега полностью забита ледяной кашей, в которой уже с очень большим трудом двигаются лебеди. Два лебедя уже замерзли, их окоченевшие трупы были там же", - говорится в сообщении.

Кроме того, крымские сотрудники МЧС заявили, что спасение лебедей "не входит в их обязанности", однако согласились помочь "чисто по-человечески".

Пос словам сотрудников МЧС, лебеди на озере Сасык-Сиваш нужны только в туристический сезон. Тогда о них с удовольствием говорят, проводят конкурсы на лучшую беседку, обещают организацию природного заказника.

"Сезон проходит, и проходит интерес", - подчеркнули волонтеры.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее Степан Полторак зявил, что специально к Международному дню волонтера были награждены 500 украинских волонтеров.