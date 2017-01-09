Спасатели рассказали о состоянии пострадавших в результате взрыва в Сумах

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"За медицинской помощью обратилось 4 человека. Хозяин квартиры 1990 г.р., где произошел взрыв, госпитализирован в реанимационное отделение Сумской областной клинической больницы. Остальные пострадавшие после оказания медицинской помощи от госпитализации отказались", - сообщили в ГСНС.

Как отмечается, квартире произошел взрыв бытового газа. Сейчас причина выясняется.

Кроме того, в результате взрыва разрушены межкомнатные перегородки квартиры, межквартирная перегородка, выбиты двери в двух квартирах и в тамбурах на первом этаже, выбиты стекла окон на первом этаже подъезда, повреждены окна подъезда до четвертого этажа.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", взрыв в Сумах устроил житель многоэтажного дома пенсионного возраста, подорвав собственную квартиру, в результате чего погибла женщина.