Неправомерные соцвыплаты в районе АТО получали более 800 украинцев, - СБУ

Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

"Свыше 800 граждан Украины получали социальные выплаты из государственного бюджета на территории Станично-Луганского района, хотя постоянно проживают на временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении.

В свою очередь, руководство райгосадминистрации приняло решение о приостановлении таких выплат, в результате чего сэкономили около 4 млн гривен бюджетных средств.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в зоне проведения антитеррористической операции два тайника с оружием.