Неправомерные соцвыплаты в районе АТО получали более 800 украинцев, - СБУ

Служба безопасности Украины обнаружила в районе проведения антитеррористической операции (АТО) получение сепаратистами социальных выплат из государственного бюджета.
Об этом говорится в сообщении спецслужбы.
"Свыше 800 граждан Украины получали социальные выплаты из государственного бюджета на территории Станично-Луганского района, хотя постоянно проживают на временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении.
В свою очередь, руководство райгосадминистрации приняло решение о приостановлении таких выплат, в результате чего сэкономили около 4 млн гривен бюджетных средств.
Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в зоне проведения антитеррористической операции два тайника с оружием.