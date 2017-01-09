12:54 09.01.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100157500:labazovych

Неправомерные соцвыплаты в районе АТО получали более 800 украинцев, - СБУ

Служба безопасности Украины обнаружила в районе проведения антитеррористической операции (АТО) получение сепаратистами социальных выплат из государственного бюджета. 
 

Неправомерные соцвыплаты в районе АТО получали более 800 украинцев, - СБУ

Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

"Свыше 800 граждан Украины получали социальные выплаты из государственного бюджета на территории Станично-Луганского района, хотя постоянно проживают на временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении. 

В свою очередь, руководство райгосадминистрации приняло решение о приостановлении таких выплат, в результате чего сэкономили около 4 млн гривен бюджетных средств. 

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в зоне проведения антитеррористической операции два тайника с оружием.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив