Непогода в Украине за сутки унесла жизни восьмерых

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на автодорогах Украины погибли восемь и травмированы 45 граждан", - говорится в сообщении.

Отметается, что критическая ситуация по уровню аварийности в Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской и Черниговской областях. Кроме того, сложной продолжает оставаться ситуация на дорогах Львовской и Винницкой областей.

"По состоянию на 09:00 9 января движение автотранспорта ограничено в Львовской области. В Ивано-Франковской и Львовской областях ограничено движение грузовых автомобилей", - подчеркнули в Нацполиции.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", в Украине из-за непогоды семь населенных пунктов в двух областях остаются без света.