12:14 09.01.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Непогода в Украине за сутки унесла жизни восьмерых

Из-за непогоды в Украине на дорогах страны погибли восемь человек, еще 45 травмированы.
 

Непогода в Украине за сутки унесла жизни восьмерых

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на автодорогах Украины погибли восемь и травмированы 45 граждан", - говорится в сообщении. 

Отметается, что критическая ситуация по уровню аварийности в Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской и Черниговской областях. Кроме того, сложной продолжает оставаться ситуация на дорогах Львовской и Винницкой областей.

"По состоянию на 09:00 9 января движение автотранспорта ограничено в Львовской области. В Ивано-Франковской и Львовской областях ограничено движение грузовых автомобилей", - подчеркнули в Нацполиции. 

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", в Украине из-за непогоды семь населенных пунктов в двух областях остаются без света. 


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