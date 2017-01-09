Во Львовской области в жилом доме произошел взрыв бытового газа

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

"Взрыв произошел утром 9 января. В результате взрыва повреждена кирпичная стена дома", - сообщили в ЛОГА.

Также отметим, что сама хозяйка дома, 1935 года рождения, не пострадала. На месте происшествия работала комиссия.

Напомним, как сообщал ране "Ура-Информ", в Харькове возле автоцентра по улице Шевченко в Киевском районе город взорвалась граната. В результате события, никто из граждан не пострадал.