Во Львовской области в жилом доме произошел взрыв бытового газа

В селе Станимир Львовской области произошел взрыв бытового газа в частном жилом доме.
Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной государственной администрации.
"Взрыв произошел утром 9 января. В результате взрыва повреждена кирпичная стена дома", - сообщили в ЛОГА.
Также отметим, что сама хозяйка дома, 1935 года рождения, не пострадала. На месте происшествия работала комиссия.
Напомним, как сообщал ране "Ура-Информ", в Харькове возле автоцентра по улице Шевченко в Киевском районе город взорвалась граната. В результате события, никто из граждан не пострадал.