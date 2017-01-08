В Житомирской области столкнулись 14 машин - ФОТО

На автодороге "Киев-Чоп" на границе Житомирской и Киевской областей столкнулись сразу 14 машин. К счастью никто в аварии из людей не пострадал.

Как сообщили в патрульной полиции Житомира, в происшествии транспортные средства получили механические повреждения. Причиной дорожно-транспортного происшествия стала скользкая дорога и снегопад.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, под Киевом в воскресенье, 8 января, произошла масштабная авария. На Житомирской трассе в районе Калиновки, несколько автомобилей врезались в колонну снегоуборочной техники.

В результате аварии есть жертва, однако их количество пока не известно. Вместе с тем очевидцы сообщают, что легковушка разорвала и вогнала в грузовик коммунальный трактор.