В результате взрыва в Багдаде погибли 12 человек

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, автомобиль взорвался в восточной части Багдада, шиитском районе, на овощном рынке. В результате, 50 человек получили ранения.

Также добвим, что ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна группировка.

Кроме того, атака имеет признаки нападений, которые в последние дни организовывали в Ираке боевики террористической группировки "Исламское государство".

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", в результате взрыва в центре Багдада погибли более 20 человек, еще 43 пострадали. Кроме того, одна взрывчатка сработала на смертнику, другая - была заложена срабатывания заранее.