12:49 08.01.2017 | Происшествия | Новости
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В результате взрыва в Багдаде погибли 12 человек

В Багдаде взорвался автомобиль на рынке, погибли по меньшей мере 12 человек. 

В результате взрыва в Багдаде погибли 12 человек

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, автомобиль взорвался в восточной части Багдада, шиитском районе, на овощном рынке. В результате, 50 человек получили ранения. 

Также добвим,  что ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна группировка.

Кроме того, атака имеет признаки нападений, которые в последние дни организовывали в Ираке боевики террористической группировки "Исламское государство".

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", в результате взрыва в центре Багдада погибли более 20 человек, еще 43 пострадали. Кроме того, одна взрывчатка сработала на смертнику, другая - была заложена срабатывания заранее.


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