В Одессе восстановили теплоснабжение 35 домов и двух больниц

Об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

"По состоянию на 09:20 8 января аварийно-восстановительные работы завершены на магистральной сети Приморского района Одессы. Теплоснабжение в дома и два социальных объекта восстановлено", – написал министр.

Также отметим, ремонтные бригады работали на протяжении 20 часов. Кроме того, ГСЧС обеспечила дополнительными электроприборами жителей домов.

Напомним, как сообщал ране "Ура-Информ", в Одесской области в результат непогоды оказались обесточены более 20-ти населенных пунктов. а также несколько улиц г. Одесса.