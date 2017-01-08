15:00 08.01.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одессе восстановили теплоснабжение 35 домов и двух больниц

В Одессе спецслужбы восстановили теплоснабжение 35 домов и двух медучреждений.
 

В Одессе восстановили теплоснабжение 35 домов и двух больниц

Об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

"По состоянию на 09:20 8 января аварийно-восстановительные работы завершены на магистральной сети Приморского района Одессы. Теплоснабжение в дома и два социальных объекта восстановлено", – написал министр.

Также отметим,  ремонтные бригады работали на протяжении 20 часов. Кроме того, ГСЧС обеспечила дополнительными электроприборами жителей домов.

Напомним, как сообщал ране "Ура-Информ", в Одесской области в результат непогоды оказались обесточены более 20-ти населенных пунктов. а также несколько улиц г. Одесса


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