20:30 08.01.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одессе в жилом доме прогремел взрыв, погибли два человека

В ночь на воскресенье, 8 января, в Одессе в частном одноэтажном доме прогремел взрыв.

В Одессе в жилом доме прогремел взрыв, погибли два человека

В результате инцидента погибли двое человек. Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, спасатели получили сообщение около часу ночь.

Прибыв на улицу Ефима Геллера спасатели увидели, что информация подтвердилась. Здание было разрушено, и оно горело.

Изначально выяснилось, что в доме должно было находиться три человека. Забежав во двор, полицейские помогли вытащить из здания тело 70-летнего мужчины. Позже скорая констатировала смерть пенсионера. Пожар был ликвидирован около двух часов ночи и уже под завалами сотрудники ГосЧС нашли 90-летнюю жительница дома. Женщину в состоянии средней тяжести госпитализировали. У пострадавшей диагностировали травму ноги.

Из-под руин спасатели вытащили 24-летнюю девушку, которая была жива и госпитализирована. Также было обнаружено тело 32-летнего мужчины без признаков жизни.

По словам спикера ведомства Андрея Мельника, взрыв жилого дома в Одессе, вероятно, произошел из-за возгорания газа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 7 января в Харькове в результате пожара в многоквартирном доме погибла женщина.


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