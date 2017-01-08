10:19 08.01.2017 | Происшествия | Новости
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В Мосуле при авианалетах коалиции погибли 27 мирных жителей

В Ираке самолеты международной коалиции, возглавляемой США, атаковали колонну бензовозов на востоке города Мосул, в результате чего погибли 15 мирных жителей.

В Мосуле при авианалетах коалиции погибли 27 мирных жителей

Об этом сообщает Anadolu.

"По словам очевидцев, несколько самолетов коалиции атаковали колонну из 10 бензовозов, которые развозили топливо местным жителям и не имели никакого отношения к снабжению формирований ИГИЛ", - рассказал представитель группы мобильных госпиталей близ Мосула Ахмед Раид аль-Хамадани.

Согласно его словам, в результате авианалета все грузовики были сожжены и погибли местные жители, находившихся в этот момент рядом с машинами.

В совю очередь, силы коалиции нанесли еще один авиаудар по гражданскому жилому району на юго-востоке Мосула, в результате чего погибли 12 мирных жителей, в том числе женщины и дети. 

Кроме того, официальных заявлений от командования антитеррористической коалиции в связи с данной информацией пока не было.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", для того, чтобы полностью очистить Ирак от террористо "Исламского государства", понадобится три месяца.


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