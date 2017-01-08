В Марокко в аварии заживо сгорели десять человек

В результате дорожно-транспортного происшествия по меньшей мере десять человек сгорели заживо. Еще 22 человека получили ранения.

Как сообщает Voaafrique, на 41-м километре трассы, следующей в город Агадир, автобус столкнулся с грузовиком. После столкновения обе машины загорелись.

Спасатели эвакуировали тяжело пострадавших на вертолете в Марракеш, остальных госпитализировали в Агадире. Сейчас полиция выясняет причины аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в четверг вечером, 5 января, в Харьковской области иномарка слетела в кювет и перевернулась. В результате аварии погибли шесть человек. Среди погибших двое детей.