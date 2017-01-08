В Канаде столкнулись более 100 автомобилей, есть пострадавшие

Об этом сообщает СBS News.

Как отмечается, причиной столкновений являются сильные снегопады. В результате ДТП жертв нет, однако несколько человек были госпитализированы.

"Ни о каких серьезных травмах не сообщалось, но несколько человек были доставлены в больницу", - сообщили изданию власти штата.

В свою очередь, полиция сообщила, что трасса между городами Боуманвилль и Порт-Хоуп была временно закрыта.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее в Марокко в результате дорожно-транспортного происшествия по меньшей мере десять человек сгорели заживо. Еще 22 человека получили ранения.