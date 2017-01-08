В Иерусалиме террорист на грузовике въехал в группу, есть погибшие

Четыре человека погибли. Еще 15 человек получили ранения.

Как сообщает издание Haaretz, террорист на грузовике Mercedes съехал с дороги и врезался в группу израильских военнослужащих и гражданских лиц, вышедших из автобуса. Инцидент произошел в районе Старого города.

При этом израильское радио "Галей Цахаль" сообщает, что целью теракта была именно группа военных, однако среди погибших есть один мужчина и три женщины. Когда грузовик начал двигаться в сторону военных, они открыли по нему огонь, но безуспешно, и он успел наехать на них еще раз, прежде чем террорист был убит, - рассказал водитель автобуса, ставший очевидцем происшествия.

Полицейские застрелили водителя машины на месте происшествия. По предварительным данным за рулем автомобиля, скорее всего, был палестинец. В полиции квалифицировали произошедшее как теракт.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 29 декабря президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что считает достижимым установление мира с Израилем.