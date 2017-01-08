09:41 08.01.2017 | Происшествия | Новости
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В Германии задержали свыше 900 нелегальных перевозчиков людей в 2016 году

В Германии около 900 человек были задержаны по подозрению в контрабанде людей в 2016 году.
 

В Германии задержали свыше 900 нелегальных перевозчиков людей в 2016 году

Об этом сообщает DW.

Согласно данным министерства внутренних дел ФРГ, в прошлом году задержали гораздо меньше людей, чем в 2015.

"На конец ноября 2016 года федеральная полиция задержала 906 перевозчиков, тогда как в 2015 году число задержанных за перевозку людей составило 3370 человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, большинство подозреваемых были выходцами из Сирии, Польши, Германии, Ирака и России. Чаще всего перевозчиков задерживали на границе с Австрией – 481 человека. На границах с Польшей и Чехией задержали 155 и 106 подозреваемых.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", на севере Германии началось затопление в результате штормового ветра.


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