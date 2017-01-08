Российская фура сгорела в Закарпатье - ФОТО

На трассе "Киев-Чоп" между селами Ракошино и Зняцево Мукачевского района произошел пожар, в результате которого почти полностью сгорел грузовой автомобиль с российской регистрацией. Информацию, появившуюся в социальной сети.
Об этом сообщили УГосЧС в Закарпатской.
"Пожаром повреждены кабина водителя, прицеп, деревянные паллеты, передние колеса и уничтожено документы и салон кабины водителя", - говорится в сообщении.
В настоящее время, убытки и причина пожара устанавливается.
Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", в Харькове пламенем объяло торговый павильон. Горели канцелярские принадлежности, а также товары для домашних питомцев.