13:58 08.01.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Российская фура сгорела в Закарпатье - ФОТО

На трассе "Киев-Чоп" между селами Ракошино и Зняцево Мукачевского района произошел пожар, в результате которого почти полностью сгорел грузовой автомобиль с российской регистрацией. Информацию, появившуюся в социальной сети.

 

Российская фура сгорела в Закарпатье - ФОТО

Об этом сообщили УГосЧС в Закарпатской.

"Пожаром повреждены кабина водителя, прицеп, деревянные паллеты, передние колеса и уничтожено документы и салон кабины водителя", - говорится в сообщении. 

В настоящее время, убытки и причина пожара устанавливается.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", в Харькове пламенем объяло торговый павильон. Горели канцелярские принадлежности, а также товары для домашних питомцев.


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