Российская фура сгорела в Закарпатье - ФОТО

Об этом сообщили УГосЧС в Закарпатской.

"Пожаром повреждены кабина водителя, прицеп, деревянные паллеты, передние колеса и уничтожено документы и салон кабины водителя", - говорится в сообщении.

В настоящее время, убытки и причина пожара устанавливается.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", в Харькове пламенем объяло торговый павильон. Горели канцелярские принадлежности, а также товары для домашних питомцев.