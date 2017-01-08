03:00 08.01.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Киевом собаки загрызли мужчину

Под Киевом бродячие собаки насмерть загрызли участника антитеррористической операции на Донбассе.

Под Киевом собаки загрызли мужчину

Мужчина скончался на месте происшествия. Как написала на своей страничке в Facebook волонтер Светлана Шеповалова, инцидент произошел в Бориспольском районе. В субботу утром, 7 января, в селе Кучаков четыре немецкие овчарки загрызли на смерть Владимира Томилина, который возвращался утром домой от восьмидесятилетней матери.

По дороге на электричку на мужчину, который был с девочкой, напали собаки. Животные растерзали его, а девочку удалось спасли, - сообщила Шеповалова.

Информацию о гибели мужчины также подтвердили в полиции. По данным правоохранителей, собак застрелили из охотничьего оружия. Тела животных направили на ветеринарную экспертизу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, власти города в Испании создали информационную базу ДНК собак, чтобы отслеживать тех хозяев, которые позволяют животным загрязнять тротуары.

Полиция при помощи уличных уборщиков намерена отбирать образцы экскрементов собак, чтобы отправлять их в местную лабораторию для анализа.


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