Под Киевом собаки загрызли мужчину

Мужчина скончался на месте происшествия. Как написала на своей страничке в Facebook волонтер Светлана Шеповалова, инцидент произошел в Бориспольском районе. В субботу утром, 7 января, в селе Кучаков четыре немецкие овчарки загрызли на смерть Владимира Томилина, который возвращался утром домой от восьмидесятилетней матери.

По дороге на электричку на мужчину, который был с девочкой, напали собаки. Животные растерзали его, а девочку удалось спасли, - сообщила Шеповалова.

Информацию о гибели мужчины также подтвердили в полиции. По данным правоохранителей, собак застрелили из охотничьего оружия. Тела животных направили на ветеринарную экспертизу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, власти города в Испании создали информационную базу ДНК собак, чтобы отслеживать тех хозяев, которые позволяют животным загрязнять тротуары.

Полиция при помощи уличных уборщиков намерена отбирать образцы экскрементов собак, чтобы отправлять их в местную лабораторию для анализа.