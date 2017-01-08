21:00 08.01.2017 | Происшествия | Новости
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Нетаньяху обвинил в теракте ИГИЛ - ФОТО, ВИДЕО

По всем признакам, организатором теракта в Иерусалиме, который произошел в воскресенье, 8 января, был представитель террористическая организация "Исламское государство".

Нетаньяху обвинил в теракте ИГИЛ - ФОТО, ВИДЕО

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По его словам, личность нападавшего известна и согласно всем признакам, он был сторонником ИГ".

Нетаньяху также отметил, что территория, где проживал водитель грузовика, наехавшего на группу военных в Иерусалиме, перекрыта и там проводятся необходимые действия.

Вместе с тем посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, что предварительно граждан Украины среди пострадавших в теракте в Иерусалиме нет. Добавив при этом, что информация пока уточняется.

По словам посла, за рулем автомобиля находился араб с израильским удостоверением личности.

Напомним, в Иерусалиме сегодня террорист направил грузовик на военных. Четыре человека погибли. Еще 15 человек получили ранения. Полицейские застрелили водителя машины, устроившего теракт в Иерусалиме, на месте происшествия.


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