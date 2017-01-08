На Тайване около 500 детей отравились школьными обедами

Об этом сообщили в городской департаменте образования, передает CNA.

Как отмечается, симптомы отравления стали проявляться у учащихся четырех начальных школ 6 января после обеда.

"У семерых детей был диагностирован гастроэнтерит, но госпитализация не понадобилась", - говорится в сообщении.

Кроме того, власти Тайбэя приказали приостановить работу фирм, поставлявших питание в пострадавшие учебные заведения, а также в другие 19 школ.

В настоящее время, образцы еды были направлены на экспертизу, результаты которой ожидаются в течение 15 дней.

Напомним, как сообщал ране "Ура-Информ", в Донецкой области правоохранители расследуют обстоятельства происшествия, в результате которого погибли мужчина с женщиной. Супружеская пара отравилась бытовым газом.