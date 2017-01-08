На Хмельниччине машина слетела в кювет, погибли два человека - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека. Как сообщает сектор коммуникации полиции Хмельницкой области, авария произошла недалеко от села Погорельцы.

26-летний парень и 20-летняя девушка около двух часов ночи выехали от родственников, где праздновали Рождество, но домой так и не добрались. Их машина, по неизвестным пока причинам, слетела в кювет, столкнулась с деревом и загорелся.

Девушку от мощного удара выбросило из авто, а молодой мужчина сгорел вместе с машиной. Машина выгорела настолько сильно, что ее марку удалось установить лишь после привлечения специалистов криминалистической лаборатории.

Это был внедорожник Range Rover, - пояснили в полиции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, под Киевом в воскресенье, 8 января, произошла масштабная авария. На Житомирской трассе в районе Калиновки, несколько автомобилей врезались в колонну снегоуборочной техники. В результате аварии есть жертва, однако их количество пока не известно.