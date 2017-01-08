22:00 08.01.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100157476:Polishuk

На Хмельниччине машина слетела в кювет, погибли два человека - ФОТО

В Хмельницкой области в ночь на воскресенье, 8 января, автомобиль слетел в кювет и загорелся.

На Хмельниччине машина слетела в кювет, погибли два человека - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека. Как сообщает сектор коммуникации полиции Хмельницкой области, авария произошла недалеко от села Погорельцы.

26-летний парень и 20-летняя девушка около двух часов ночи выехали от родственников, где праздновали Рождество, но домой так и не добрались. Их машина, по неизвестным пока причинам, слетела в кювет, столкнулась с деревом и загорелся.

Девушку от мощного удара выбросило из авто, а молодой мужчина сгорел вместе с машиной. Машина выгорела настолько сильно, что ее марку удалось установить лишь после привлечения специалистов криминалистической лаборатории.

Это был внедорожник Range Rover, - пояснили в полиции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, под Киевом в воскресенье, 8 января, произошла масштабная авария. На Житомирской трассе в районе Калиновки, несколько автомобилей врезались в колонну снегоуборочной техники. В результате аварии есть жертва, однако их количество пока не известно.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив