В Сирии взорвался заминированный автомобиль, погибли не менее 25 человек

Тут в воздух взлетел заминированный автомобиль. В результате инцидента погибли по меньшей мере 25 человек.

Как сообщает Sky News Arabia, большинство жертв - мирное население. При этом отмечается, что десятки человек получили ранения, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в сирийском городе Джебла в четверг, 5 января, произошел террористический акт. В толпе народа смертник на автомобиле подорвался под зданием муниципального стадиона. В результате инцидента погибли 15 человек. Около 45 человек получили ранения.