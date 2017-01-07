В Чернигове горел мебельный цех - ФОТО

Тут горел цех по изготовлению мебели. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пожар начался около полуночи в производственном помещении по переулку Самоквасова.

Огонь уничтожил кровлю цеха на площади около тысячи квадратных метров, четыре станка для изготовления мебели и материалы. К счастью, по время пожара никто их людей не пострадал.

На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений существовала угроза распространения огня на другие части здания. Поэтому, к месту происшествия были вызваны девять единиц специальной техники и 38 человек личного состава. Пожар полностью ликвидировать удалось только к шести часам утра.

Причина пожара и нанесенный огнем ущерб устанавливаются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Гайсинском районе Винницкой области сгорел частный жилой дом. В результате инцидента три человека погибли. Как сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пожар был ликвидирован путем самозатухания.