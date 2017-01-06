13:46 06.01.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Военные РФ на Донбассе ограбили и изнасиловали местную жительницу

На оккупированной Донетчинне российские военные ограбили и изнасиловали местную жительницу.

Военные РФ на Донбассе ограбили и изнасиловали местную жительницу

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

Как отмечается, в рядах военных РФ на Донбассе продолжаются бесчинства и противоправные действия в отношении гражданского населения на временно оккупированных территориях Донбасса.

"5 января кадровые российские военнослужащие, которые проходят службу в составе 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) ВС РФ, ворвались в дом гражданского лица и совершили ограбление и изнасилование женщины", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", Владимир Путин подписал закон, который регламентирует применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний к заключенным.


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