В Лос-Анджелесе разбился вертолет, два человека погибли

Вертолет упал в Тихом океане, а затем утонул. Как сообщает на Los Angeles Times, на борту летательного аппарата на момент крушения находилось два человека.

Никто из них не выжил. Спасатели, после многочасовых поисков, обнаружили тела погибших на дне гавани.

По данным местных властей воздушное судно вылетело с аэродрома в городе Торренс для воздушной фотосессии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в районе города Лайно-Лэйкс американского штата Миннесота произошло крушение вертолета. По данным местной полиции, это привело к многочисленным жертвам. Полиция установила, что вертолет упал на пустыре рядом с жилым кварталом.