В Багдаде в ночь на пятницу произошел еще один взрыв, погибли восемь человек

Вторая бомба была тоже оставлена в припаркованном транспортном средстве. В результате террористического акта погибли восемь человек.

Как сообщает Reuters, первый взрыв прозвучал в городе утром 5 января. Тогда от взрыва бомбы в автомобиле погибли девять человек, еще 15 получили ранения.

В районе, где произошел взрыв проживают преимущественно мусульмане-шииты. Ответственность за теракт пока никто на себя не взял, однако взрыв имеет общие признаки с нападениями, которые в последние дни организовывали в Багдаде и других городах Ирака террористы группировки "Исламское государство".

Напомним, за прошедшую неделю в результате нападений в Багдаде были убиты более 60 человек, отмечает агентство.

Как сообщал УРА-Информ, в сирийском городе Джебла в четверг, 5 января, произошел террористический акт. В толпе народа смертник на автомобиле подорвался под зданием муниципального стадиона. В результате инцидента погибли 15 человек. Около 45 человек получили ранения.