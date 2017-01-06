Украинец пытался вывезти в Польшу почти 70 старопечатных книг

Об этом сообщает пресс-служба ГФС Украины.

Как отмечается, в багажном отделении автомобиля в двух сумках таможенники обнаружили у украинца печатные издания.

"Из старейших – "Типограціи Конрада Вингебера", год издания – 1845, издание "Головный складь в. книгарнь Сайфарта и И. Чайковского и Ставропигыйского Института в Львовь", год издания – 1888. Среди других – книги начала ХХ века – художественные произведения, словари, научные издания. Немало книг неизвестных авторов и издательств. Также много старинных книг на немецком языке", - говорится в сообщении.

Отметим, что всего у мужчины изъяли 68 печатных изданий.

В настоящее время по признакам нарушения таможенных правил составлен протокол. Кроме того, историческую и культурную ценность старинных книг установят эксперты.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее иностранец собирался вывезти из Украины драгоценности. Речь идет о старинных монетах.