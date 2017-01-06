Под Харьковом иномарка слетела в кювет, шесть человек погибли

В результате аварии погибли шесть человек. Среди погибших двое детей.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, дорожно-транспортное происшествие произошло возле села Чкаловское около десяти часов вечера. На 22 километре автодороги Харьков - Меловое водитель легкового автомобиля "Volvo-570", скорее всего, не справился с управлением.

В итоге его машина съехала в кювет и опрокинулась. На момент аварии в машине находилось семь человек, шестеро из них скончались на месте происшествия.

Из них - двое детей 2009 года рождения. Выжить удалось одному пассажиру. Скорая помощь увезла его в больницу в тяжелом состоянии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харькове в четверг, 5 января, произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Тут на мосту между улицами Шевченко и Героев Труда столкнулись сразу семь машин.

Как сообщают очевидцы в социальной сети Facebook, в результате аварии, по предварительным данным, пострадали четыре человека.