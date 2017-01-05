Во львовской галерее пропали старопечати на десятки миллионов долларов

Об этом сообщил директор галереи искусств Тарас Возняк, передает Zaxid.net.

Как отмечается, всего обнаружили исчезновение 95 старинных книг.

Согласно словам директора, проверка коснулась только кириллических старопечатных книг.

"Очевидно, что разворовывалось все это десятилетиями. Мы пока еще не проверяли старинные издания на немецком, польском и других языках. Они еще больше импортопривлекательны", - рассказал Возняк.

По поводу исчезновения старопечатей руководство Львовской галереи обратилось в полицию и в СБУ.

"Мы хотим все сделать максимально публичным, чтобы дело было невозможно замять", - добавил Возняк.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее во Львовской области вблизи г. Буськ на объездной автодороге загорелся мусоровоз, водитель автомобиля погиб.