17:01 05.01.2017 | Происшествия | Новости
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В турецком Измире совершен теракт: пострадали люди

Согласно предварительным данным, взрыв прогремел в припаркованном авто.

В турецком Измире совершен теракт: пострадали люди

Мощный взрыв прогремел пятого января около здания суда в городе Измир. Об этом передает CNN Turk. Известно, что около здания суда в Измире прогремел взрыв.

На месте инцидента горит авто. К месту вскоре были отправлены много авто скорой помощи – также сказано в сообщении. Согласно имеющейся информации с места происшествия, около здания суда взорвался автомобиль, который был заминирован. Сообщается также о большом количестве пострадавших. Портал Conflict News при этом также сообщил про взрыв в своем Twitter и обнародовал фото с места происшествия.

Как сообщал УРА-Информ, в ночном клубе Стамбула ранее был совершен теракт. В результате погибло 39 человек и 69 были ранены.


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