В Сумах неизвестные взорвали банкомат - ФОТО

Взрыв прогремел около четырех часов утра в одном из магазинов по улице Харьковской. Как сообщает пресс-службы Национальной полиции в области, сработала охранная сигнализация и правоохранители тут же выехали на место происшествия.

Тут после прибытия наряд полиции обнаружил поврежденный банкомат одного из известных банков. Во время осмотра места происшествия было установлено, что грабители забрали из банкомата две кассеты с деньгами.

Сейчас сумма ущерба устанавливается, - пояснил начальник Управления полиции охраны Сумской области Александр Кананков, добавив, что этот банкомат под наблюдением полиции охраны не находился.

Следователи открыли уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины "Кража" и начали соответствующие проверки. По мнению правоохранителей, повреждения банкомату причинил взрыв газа, который преступники, вероятно, запустили в корпус аппарата. Есть также и другие версии происшедшего.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Херсоне возле отделения одного из банков, расположенного на улице Перекопской взорвалось неизвестное устройство. Как сообщает местное издание "Херсон online", инцидент произошел около десяти часов вечера возле здания банка Пивденный.