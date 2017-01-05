В Стамбуле в ресторане - стреляли, пострадали два человека - ФОТО, ВИДЕО

Инцидент произошел в среду вечером, 4 января, в районе Фатих. В результате перестрелки пострадали два человека.

Как сообщает CNN Turk, пострадал сотрудник университета, расположенного рядом с рестораном, а также владелец заведения. При этом первый получил очень сильное ранение. По данным местной полиции, перестрелка велась из автомобиля, который был припаркован рядом с рестораном и в котором находились двое пострадавших.

Полиция также уверена, что инцидент не является террористической атакой и носит криминальный характер.

Данных о судьбе злоумышленника пока не сообщается.

Напомним, турецкая полиция ведет поиски мужчины, который ворвался в новогоднюю ночь в ночной клуб Reina в Стамбуле и расстрелял 39 человек, 60 получили ранения.

Как сообщал УРА-Информ, террористы "Исламского государства" обнародовали заявление, в котором сказано, что они берут на себя ответственность за атаку на ночной клуб Reиna в Стамбуле в новогоднюю ночь.