В Сирии смертник подорвался в толпе, погибло 15 человек

В толпе народа смертник на автомобиле подорвался под зданием муниципального стадиона. В результате инцидента погибли 15 человек. Около 45 человек получили ранения.

Как сообщает местный телеканал Al Mayadeen, террорист-смертник за рулем заминированного автомобиля направил машину в густонаселенный район Эль-Имара вблизи здания муниципального стадиона. Взрывной волной также повреждены несколько домов и припаркованные на улице машины.

На данный момент ни одна из террористических группировок в Сирии не взяла ответственность за теракт.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в турецкой городе Измир прогремел мощный взрыв. Согласно предварительным данным взорвалась припаркованная машина. Погибли два человека.