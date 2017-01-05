В Мариуполе на маршрутку упал фонарь

Об этом рассказали очевидцы инцидента. Сегодня – пятого января - около 10:20 на просп.. Нахимова около магазина "Шанс", на маршрутку №154 рухнул кронштейн фонаря освещения. В патрульной полиции г. Мариуполь при этом сообщили - автобус как раз ехал в сторону порта. В итоге происшествия никто из граждан не пострадал.

Автобус при этом получил повреждения – оказалось разбито лобовое стекло и была также помята крыша. Патрульных вызвал водитель маршрутки.

Как сообщал УРА-Информ, под Киевом с пассажирским автобусом столкнулся грузовик. По итогам данного ДТП пострадало пять человек, которые были госпитализированы – сообщили в ГСЧС.