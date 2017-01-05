18:32 05.01.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Мариуполе на маршрутку упал фонарь

В Мариуполе фонарь рухнул на маршрутку. 

В Мариуполе на маршрутку упал фонарь

Об этом рассказали очевидцы инцидента. Сегодня – пятого января - около 10:20 на просп.. Нахимова около магазина "Шанс", на маршрутку №154 рухнул кронштейн фонаря освещения. В патрульной полиции г. Мариуполь при этом сообщили - автобус как раз ехал в сторону порта. В итоге происшествия никто из граждан не пострадал.

Автобус при этом получил повреждения – оказалось разбито лобовое стекло и была также помята крыша. Патрульных вызвал водитель маршрутки.

Как сообщал УРА-Информ, под Киевом с пассажирским автобусом столкнулся грузовик. По итогам данного ДТП пострадало пять человек, которые были госпитализированы – сообщили в ГСЧС.


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