14:43 05.01.2017 | Происшествия | Новости
100157316:labazovych

В Букингемском дворце охранник принял королеву Елизавету II за вора

Охранник королевы Елизаветы рассказал, что чуть ли не застрелил ее в Букингемском дворце, когда она поздно ночью прогуливалась из-за бессонницы.

В Букингемском дворце охранник принял королеву Елизавету II за вора

Об этом передает Иndependent.

Как отмечается, охранник британской королевы не узнал королеву, когда она поздно ночью прогуливалась по дворику замка из-за бессонницы.

По его словам, он увидел темную фигуру в стенах замка и подумал, что это вор. Однако затем он узнал королеву и неожиданно воскликнул: "Черт! Ваше Величество, я мало вас не застрелил ".

Поняв, что он обратился к королеве грубым тоном, он ожидал выговор. В свою очередь, королева взяла на себя ответственность за неудобную ситуацию и ответила, что все в порядке.

"В следующий раз я буду звонить вам заранее, чтобы вы не стреляли в меня", - сказала она.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", в британской королевской семье произошло горе. Внучка Елизаветы II потеряла малыша. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив