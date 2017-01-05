В Букингемском дворце охранник принял королеву Елизавету II за вора

Об этом передает Иndependent.

Как отмечается, охранник британской королевы не узнал королеву, когда она поздно ночью прогуливалась по дворику замка из-за бессонницы.

По его словам, он увидел темную фигуру в стенах замка и подумал, что это вор. Однако затем он узнал королеву и неожиданно воскликнул: "Черт! Ваше Величество, я мало вас не застрелил ".

Поняв, что он обратился к королеве грубым тоном, он ожидал выговор. В свою очередь, королева взяла на себя ответственность за неудобную ситуацию и ответила, что все в порядке.

"В следующий раз я буду звонить вам заранее, чтобы вы не стреляли в меня", - сказала она.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", в британской королевской семье произошло горе. Внучка Елизаветы II потеряла малыша.