08:56 05.01.2017 | Происшествия | Новости
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Теракт в Берлине: полиция арестовала соучастника исполнителя нападения

В Берлине полиция задержала 26-летнего выходца из Туниса, подозреваемого в причастности к теракту на рождественской ярмарке 19 декабря.
 

Теракт в Берлине: полиция арестовала соучастника исполнителя нападения

Об этом сообщил представитель прокуратуры Германии, передает BBC.

"Задержанный был знаком с основным подозреваемым и непосредственным исполнителем нападения Анисом Амри, и накануне теракта они вместе ужинали в одном из ресторанов Берлина", - говорится в сообщении. 

Кроме того, в доме задержанного прошел обыск, его имя власти не называют.

Отметим, что правоохранители провели обыск в одном из берлинских приютов для беженцев, где жил возможный сообщник подозреваемого в совершении теракта в Берлине Аниса Амри. Также обыскали дом в Берлине, где живет еще один человек, с которым контактировал Амри.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", 
 


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