Теракт в Берлине: полиция арестовала соучастника исполнителя нападения

В Берлине полиция задержала 26-летнего выходца из Туниса, подозреваемого в причастности к теракту на рождественской ярмарке 19 декабря.
Об этом сообщил представитель прокуратуры Германии, передает BBC.
"Задержанный был знаком с основным подозреваемым и непосредственным исполнителем нападения Анисом Амри, и накануне теракта они вместе ужинали в одном из ресторанов Берлина", - говорится в сообщении.
Кроме того, в доме задержанного прошел обыск, его имя власти не называют.
Отметим, что правоохранители провели обыск в одном из берлинских приютов для беженцев, где жил возможный сообщник подозреваемого в совершении теракта в Берлине Аниса Амри. Также обыскали дом в Берлине, где живет еще один человек, с которым контактировал Амри.
Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ",