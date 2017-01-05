Теракт в Берлине: полиция арестовала соучастника исполнителя нападения

Об этом сообщил представитель прокуратуры Германии, передает BBC.

"Задержанный был знаком с основным подозреваемым и непосредственным исполнителем нападения Анисом Амри, и накануне теракта они вместе ужинали в одном из ресторанов Берлина", - говорится в сообщении.

Кроме того, в доме задержанного прошел обыск, его имя власти не называют.

Отметим, что правоохранители провели обыск в одном из берлинских приютов для беженцев, где жил возможный сообщник подозреваемого в совершении теракта в Берлине Аниса Амри. Также обыскали дом в Берлине, где живет еще один человек, с которым контактировал Амри.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ",

