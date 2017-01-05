Синоптики прогнозируют сильные снегопады в Украине 6-8 января

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

"В результате перемещения в Украину активного циклона с Черного моря в течение 6-8 января на территории Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, южных районов Киевской, восточных районов Винницкой областей ожидаются сильные снегопады с образованием снежного покрова высотой 25-30 см, в Одесской и Николаевской областях до 35 см", - гласит сообщение.

Также отметим, что ожидаются сильные продолжительные метели, снежные заносы, усиление скорости ветра до 15-20 м/с. В Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской областях может происходить образование льда на проводах, деревьях и дорогах.

В свою очередь, в Киеве слой снега может достигнуть 10-15 см. Ожидается снижение температуры до 15-18є мороза. Кроме того, в западных и северных областях прогнозируют резкое снижение температуры воздуха до 11-16є мороза, в Карпатах и Прикарпатье ожидают температуру до 20-25є ниже нуля.

9 января следует ожидать ослабления и прекращения опасных явлений.

Как сообщал "Ура-Информ", ранее синоптики предупреждали о сильных снегопадах, метелях, порывах ветра, а также гололеде, который может образоваться на дорогах Украины.