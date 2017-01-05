11:37 05.01.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Прокуратура задержала чиновника киевского центра Гоструда за взятку в 50 тыс. гривен

Прокуратура Киева совместно с Национальной полицией задержала начальника одного из отделов государственного предприятия "Киевский экспертно-технический центр Гоструда" во время получения взятки. 
 

Прокуратура задержала чиновника киевского центра Гоструда за взятку в 50 тыс. гривен

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева на странице в Fаcebook.

"Чиновник требовал деньги у предпринимателя за составление положительного экспертного заключения на проведение лесосечных работ", - сообщают в прокуратуре.

Кроме того, чиновник получил за свои услуги 50 тыс. гривен в два этапа.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом" УК Украины и ходатайство об избрании меры пресечения.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее сотрудники столичной прокуратуры вместе с Национальной полицией во врем получения взятки провели задержание первого проректора Киевской академии водного транспорта имени Петра Конашевича-Сагайдачного. 


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