Пограничники Донецкой области выявили товары, которые пытались доставить на оккупированные территории

Об этом сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда.

"В контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое" пограничники совместно с представителями фискальной службы, предупредили перемещение товаров на сумму почти 80 тыс. грн.", - говорится в сообщении.

Так, 26-летний гражданин был задержан при попытке перевозки через линию соприкосновения гранитных плит весом в две тонны.

Кроме того, при углубленном осмотре автомобиля марки Fiat обнаружено кофе и лекарственные средства, которые нарушитель спрятал в специально оборудованном тайнике, под гранитными плитами, в багажнике. Для принятия правового решения нарушителя передали компетентным органам.

Также отметим, что еще одного мужчину задержали в этом же контрольном пункте. Гражданин пытался провезти продукты питания с нарушением правил перемещения.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее пограничники обнаружили 4 тыс. пачек сигарет во Львовской области.