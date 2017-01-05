Иракская армия начала наступление на ИГИЛ возле сирийской границы

Об этом сообщает агентство AFP.

Как отмечается, целью наступления является освобождение городов Ана, Рава и Аль-Каим, которые находятся на западе Ирака возле границы с Сирией.

"Военная операция началась в западных районах провинции Анбар с целью их освобождения из-под контроля ИГИЛ", - заявил представитель иракского командования, генерал-лейтенант Каввес Мохаммеди.

Добавим, что в операции принимают участие 7 дивизия армии Ирака, полиция и повстанцы из местных племен, которые воюют против джихадистов. Кроме того поддержку с воздуха осуществляет возглавляемая США коалиция.

"Наши силы начали продвигаться от Хадита к Ане с нескольких направлений", - отметил Мохаммеди.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", армия Асада, которая взяла штурмом Алеппо, выбив из города оппозицию, практически сравняла с землей город.