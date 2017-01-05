12:49 05.01.2017 | Происшествия | Новости
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Иракская армия начала наступление на ИГИЛ возле сирийской границы

Иракская армия начала наступление на территории, подконтрольные террористической организации "Исламское государство". 
 

Иракская армия начала наступление на ИГИЛ возле сирийской границы

Об этом сообщает агентство AFP.

Как отмечается, целью наступления является освобождение городов Ана, Рава и Аль-Каим, которые находятся на западе Ирака возле границы с Сирией.

"Военная операция началась в западных районах провинции Анбар с целью их освобождения из-под контроля ИГИЛ", - заявил представитель иракского командования, генерал-лейтенант Каввес Мохаммеди.  

Добавим, что в операции принимают участие 7 дивизия армии Ирака, полиция и повстанцы из местных племен, которые воюют против джихадистов. Кроме того поддержку с воздуха осуществляет возглавляемая США коалиция.

"Наши силы начали продвигаться от Хадита к Ане с нескольких направлений", - отметил Мохаммеди.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", армия Асада, которая взяла штурмом Алеппо, выбив из города оппозицию, практически сравняла с землей город.


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