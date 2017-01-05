10:48 05.01.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Движение грузовиков в Закарпатской области до сих пор ограничено - ГосЧС

В Закарпатской области из-за непогоды движение грузового транспорта остается ограниченным.
 

Движение грузовиков в Закарпатской области до сих пор ограничено - ГосЧС

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.  

"Транспорт, который движется в указанных направлениях, направляется к местам временного отстоя транзитного транспорта. Движение легковых автомобилей обеспечено”, — сообщили в ГосЧС.

Как отмечается, спасатели уже отбуксировали 87 автомобилей, которые застряли на заснеженных трассах Закарпатской области. Кроме того, работа по буксированию транспортных средств продолжается. Для буксировки привлечено 15 единиц техники и 50 спасателей.

"Спасатели работают над ликвидацией последствий схода лавины на автодорогу местного значения Колочава-Хуст между населенными пунктами с.Ольшаны, Хустского района и с.Мерешор Межгорского района. В результате схода лавины было заблокировано 6 автомобилей, в которых находилось 11 человек, которые покинули автомобили самостоятельно. Жертв и травмированных в результате происшествия нет", - говорится в сообщении. 

 

Как сообщал "Ура-Информ", ранее синоптики объявили в Украине штормовое предупреждение - в большинстве регионов.


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