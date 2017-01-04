Взрыв в Сумах: полиция назвала подозреваемого в происшествии

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

"Владелец квартиры на 7 этаже, 59-летний мужчина, состоящий на постоянном учете у психиатра, после семейной ссоры умышленно открыл на кухне вентили газовой плиты, напустил в помещение газ и зажег сигарету", - говорится всообщении.

Отмечается, что в результате взрыва погибла 64-летняя женщина, еще 10 человек получили травмы. Кроме того, подозреваемый также был травмирован и доставлен в реанимационное отделение Сумской областной клинической больницы с повреждениями головы и термическими ожогами тела.

Добавим, что в больницу также доставлена семья, проживавших в соседней квартире: 59-летняя владелица жилья, ее 31-летняя дочь и двое малолетних внуков, мальчики 9-ти и 7-ми лет.

Как сообщал "Ура-Информ", ранее в Сумах прогремел взрыв в многоэтажке, есть погибшие.